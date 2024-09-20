Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Yatırımlarının Önemine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında savunma sanayi yatırımlarının kritik önemine değindi.
Lübnan'a Yapılan Siber Saldırılar
Erdoğan, "Savunma sanayi yatırımları, Lübnan'a karşı gerçekleştirilen siber terör saldırılarıyla bir kez daha ne kadar hayati olduğunu gösterdi" dedi. Yatırımların Değeri
Bu ifade, Türkiye'nin savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların uluslararası güvenlik bağlamında ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.