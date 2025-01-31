Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Özel ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi" ifadelerini kullandı.

Çarpıcı İfadelerle Eleştiri

Bu açıklama, Erdoğan'ın politik rakipleri ile ilgili eleştiri dozunu artırdığını gösteriyor. Sayın Özel’in yerine getirilen görevlerin yeterli bir şekilde icra edilmediğini savunan Erdoğan, hem kendi partisi hem de milleti için endişelerini dile getirdi.

Erdoğan’ın bu çıkışı, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli tartışmalara yol açacağa benziyor.