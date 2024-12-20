Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sednaya Hapishanesi Zulmün En Acı Fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sednaya Hapishanesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sednaya Hapishanesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sednaya Hapishanesi bizim yıllardır söylediklerimizi doğruladı. Oradaki zulümler, yargısız infazlar, Baas rejimi gerçeğinin en acı fotoğraflarından biridir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Suriyeli muhalifler ve insan hakları savunucuları tarafından da desteklenmektedir. Sednaya Hapishanesi, Suriye'deki Baas rejiminin insanlık suçlarının simgesi haline gelmiştir. Erdoğan, sözlerine devam ederek bu tür zulümlere uluslararası arenada dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin bu alandaki duruşunu net bir biçimde ortaya koyduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Suriye’nin içinde bulunduğu zor durumun bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizdi. İnsan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini dile getirdi.