Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit Aileleri Bizim Emanetimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit Ailelerine Destek Sözleri

Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacağını ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken desteği sunacaklarını belirtti.