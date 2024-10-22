Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit Ailelerine Teselli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain bir şahsiyetin ortadan kaldırılmasının ardından, şehit ailelerinin ve gazilerin yaşadığı duygusal duruma değindi. Erdoğan, bu durumu değerlendirerek, "Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş, gazilerimiz biraz teselli bulmuş durumda. Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağını da görmüş bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Teselli

Bu açıklamasıyla Erdoğan, yaşanan olayların şehitlerin ailelerine ve gazilere bir nebze de olsa rahatlık getireceğini ifade etti.