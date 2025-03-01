Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk iftarını şehit aileleriyle yaparak onlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla bir arada yaparak duygusal anlar yaşadı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yaptık. Soframızı şereflendirdiği için her bir ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehit aileleri ve milletin emanetlerine duyduğu saygıyı ifade ederek, "Milletimizin bize emaneti olan, 81 vilayetimizin tamamındaki şehit yakınlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde belirtti. Bu anlamlı buluşma, toplumda birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı