Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla bir arada yaparak duygusal anlar yaşadı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yaptık. Soframızı şereflendirdiği için her bir ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehit aileleri ve milletin emanetlerine duyduğu saygıyı ifade ederek, "Milletimizin bize emaneti olan, 81 vilayetimizin tamamındaki şehit yakınlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde belirtti. Bu anlamlı buluşma, toplumda birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.