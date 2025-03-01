Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek Türkiye'nin güvenliği ve kudreti hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle bir araya geldi. Ramazan ayının bereketini paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, her zamanki gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını kaydetti.

Erdoğan, şehit ailelerine teşekkür ederek, bu mübarek ayda tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi. Ayrıca, ülke güvenliğinde görev alan askeri ve sivil personele de minnettarlığını ifade etti.

Güçlü Ve Kudretli Bir Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, barış ve huzura yönelik tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini vurguladı. "Elbette meselelerimizin çözümünde önceliği görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veririz," diyen Erdoğan, nefret dili ve gerilim yerine hoşgörü ve diyaloğun önemine dikkat çekti.

Geçmişte yaşanan zorluklardan bahseden Erdoğan, "Artık böyle bir Türkiye yok. Tam tersine güçlü, kudretli ve etkili bir Türkiye var." dedi ve milli gelirin 15 bin doların üzerine çıktığını duyurdu.

Türkiye'nin Uluslararası Rolü

Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm mazlumların umudu haline geldiğini ifade ederek, "Artık oyun kuran bir Türkiye var," diyerek ülkenin savunma ve teknolojik kapasitelerine de vurgu yaptı. Her alanda güçlü bir duruş sergileyen Türkiye'nin artık bağımsız bir güç haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ivmenin Türkiye için önemine de değinerek, güvenliği sağlamak adına gerekli refleksleri gösterme konusunda hazır olduklarını ifade etti. İftar programının ardından duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan, şehit ailelerinin yanında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

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