Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Aileleriyle İftar Programında Güçlü Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve şehit ailelerine yönelik iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Aileleriyle İftar Programında Güçlü Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Programında Güçlü Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında terörle mücadeledeki güçlü konumunu vurguladı. "Türkiye, yalnızca bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir" sözleriyle açıklamasına başlayan Erdoğan, sürecin kötü niyetli yaklaşımlara dönüşmesi durumunda gerekli operasyonların devam edeceğini belirtti.

Konuşmasında, güvenlik birimlerinin FETÖ ve diğer gayrimeşru yapılanmalardan arındıkça güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, terörle mücadelede son 10 yıl içerisinde elde edilen başarıların önemine dikkat çekti.

Milli Duruşun Önemi

Erdoğan, "Milli meselelerde milli duruş esastır" diyerek, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ve bu rolün korunmasına vurgu yaptı. Terör örgütlerini destekleyen güçlerin çıkarlarının değişmesi durumunda Türkiye'nin asıl sahiplenici konumunu koruyacağına dikkat çekti.

Millî meselelerin, ülke ve millet menfaatlerinin her türlü hesabın üstünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Birtakım marjinal gruplar hariç, 'Terörsüz Türkiye' girişimi toplumun büyük çoğunluğundan destek bulmuştur" şeklinde konuştu.

Şehit Ailelerine Vefa

Erdoğan, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman dikkatle izlendiğini, sağlanan imkânların en iyi şahidi olduklarını belirtti. Tüm çalışmalarda şehit ve gazilerin hakkını asla ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Ramazan ayını kutlayarak iftar programını sonlandırdı ve Hatay'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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