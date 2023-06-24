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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kaya'nın Ailesine Başsağlığı Diledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kaya'nın Ailesine Başsağlığı Diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Kaya'nın Ailesine Başsağlığı

15 Haziran tarihinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mesaj gönderildi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

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