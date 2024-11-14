Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in Ailesine Taziye Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgilere göre, Erdoğan, Tunceli'de eğitim atışı sırasında silah kazası sonucu yaralanan ve hastanede şehit düşen Yiğit'in ailesini unutmadı.

Erdoğan, taziye mesajında, Yiğit Can Yiğit'in vatan için yaptığı fedakarlığın asla unutulmayacağını ifade ederken, aileye sabır ve metin diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.