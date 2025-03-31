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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Savcı Kiraz'ı Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı 10. yıl dönümünde andı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Savcı Kiraz'ı Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, bu önemli günün yıl dönümünü anlattı.

Yıllar Geçse de Unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."

Bu anlamlı anma, Mehmet Selim Kiraz'ın adını ve mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

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