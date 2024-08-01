Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesine Taziye Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Ünlü, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Şehidin Annesine Bağlılık

Erdoğan, şehidin annesi ve diğer yakınlarına başsağlığı mesajında, vatan için canını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını vurguladı.

Vatanseverlik ve Şehitlerimiz

Şehitlerin aziz hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirten Erdoğan, milletin birliği ve beraberliği için canını verenlerin fedakarlığının değerinin asla ölçülemeyeceğini ifade etti.