Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın kuzeyinde yapılan hain saldırı sonrası 6 askerimizin şehit düştüğü 1 askerimizin yaralandığı kahreden olayla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla şehitlerimizin kanının yer kalmadığını ve hesabın misli ile sorulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır
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Türkiye gece saatlerinde aldığı haberle kahroldu. 22 Aralık 20223 tarihinde gerçekleşen hain saldırının ardından Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü. 6 askerimiz terör örgütünün saldırısı sonrası şehit düşerken 1 askerimiz de yaralı olarak kurtuldu. Şehitlerimiz için taziye mesajları paylaşıldı. Hain saldırıya yönelik bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 

Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un tarihi, kültürel ve ekonomik önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

ŞERHİTLERİMİZİN HESABI MİSLİYLE SORULDU

Yaşanan terör saldırısı ile ilgili konuşmasına devam eden Erdoğan,

"Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir." sözlerini kullandı.

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