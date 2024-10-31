Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın Resmi Karşılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi bir törenle ağırladı. Fay'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen süvariler, protokol kapısına kadar eşlik ederek karşıladı.

Törenin Ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Ayrıca, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar eşliğinde askerler de alanda yer aldı. Törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Fay, Muhafız Alayı Tören Kıtası'na "Merhaba asker" diyerek selam vermeyi de ihmal etmedi. Erdoğan ve Fay, kendi heyetlerini tanıştırdıktan sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdiler.

Görüşmeler ve İlerleyen Protokoller

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçildikten sonra anlaşmaların imza töreninin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

Katılımcılar

Törende ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Ankara Valisi Vasip Şahin de toplantıda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi törenle karşıladı.