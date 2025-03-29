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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile ikili ilişkileri değerlendirdi, iş birliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşme, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Faye arasındaki görüşmede iki ülkenin ikili ilişkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında birçok alanda ilişkilerin güçlendirilmesi için sürdürülen çabaların önemine değindi.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte iş birliğinin daha da ileri taşınacağına olan inancını dile getirirken, aynı zamanda Sena gal Cumhurbaşkanı Faye'ye Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

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