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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi Ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi Ağırlıyor

Resmi Tören ve Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi bir törenle karşılayacak. Bu etkinlik, iki lider arasında ikili ve heyetler arası görüşmelerin yapılacağı bir dizi önemli faaliyeti içerecek.

İmza Töreni ve Basın Toplantısı

Görüşmelerin ardından, iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve sonrasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Resmi Akşam Yemeği

Erdoğan, Faye onuruna bir resmi akşam yemeği verecek. Bu yemek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarih ve Zaman:

  • Ankara
  • 15.00 - Tören Başlangıcı
  • 15.15 - İkili Görüşme
  • 15.45 - Heyetler Arası Görüşme
  • 16.45 - Anlaşma İmza Töreni
  • 17.30 - Basın Toplantısı

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