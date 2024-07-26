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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye Düşmanlığına Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım karşıtı tavır sergileyenlere karşı sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye Düşmanlığına Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yatırımcıları Destekleyen Açıklama

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye düşmanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sermaye düşmanlığı ve yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz." dedi.

Yatırım İklimimizin Korunması Gerekiyor

Erdoğan, yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin ekonomik kalkınması için sermaye sahibinin önemine dikkat çekti. Sonuç olarak, yatırım dostu bir ortam yaratmanın tüm sosyal ve ekonomik dinamikler için hayati önemde olduğunu belirtti.

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