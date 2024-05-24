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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Servet eşitsizliği en yüksek seviyede”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “servet eşitsizliği tarihi açıdan en yüksek seviyede” açıklamasıyla kapitalist sistem eleştirisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Servet eşitsizliği en yüksek seviyede”

Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sistem eleştirisi yaparak, “Günümüzde servet eşitsizliği, tarih bakımından en yüksek seviyeye çıktı. Dünya üzerindeki en zengin yüzde 1’lik kesim, küresel servetin neredeyse yarısına sahip bir durumda. Aşağıdaki yüzde 50’lik kısmın ise aldığı pay yüzde 1’in altında kalıyor. Kapitalist sistem, paradan para kazanmayı ödüllendiren bir sistem. Bu sistem, bizim dertlerimize derman olmayacak, bunu hepimiz kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sistemi eleştiren sözleri sonrasında ise konuyu vatandaşların yastık altına sakladığı altın ve dövize getirdi: “Yastık altı denilen sistem dışı bir tasarruf anlayışı var. Bizim insanımız, zor günler için gelirinin bir kısmını saklar. Bunu da genelde altın ve döviz ile yapar. Ancak bunun ülke ekonomisine hiçbir katkısı yok. Yastık altını ekonomiye sokma konusunda vatandaşlarımıza çağrıda bulundu. Önyargılar hala kırılamadı. İnsanlar, ön kabullerle hareket etmeye devam ediyor.”

“Uluslararası sistemde dengesizlik söz konusu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemde bir dengesizliğin söz konusu olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Dünyamız köklü bir değişimin içerisinde. Şu çok açık; uluslararası sistemde denge bozuldu, istikrarsızlık ve kaos hakim. Koronavirüsün daha enkazı kaldırılmadan, Rusya-Ukrayna savaşı ve hemen sonra Gazze olayları başladı. Mevcut kurumlara olan güven sarsılmış durumda. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere adalet sağlaması gerekenler çarık bir durumda. Mazlumu koruyacak bir mekanizma kalmadı. Dünya 5’ten büyüktür ve sistemin değişmesine acilen ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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