Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır, ancak sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur" dedi.

Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, bu açıklamasıyla birlikte, terörle mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğinde, şiddet ve terörizmin yeri olmadığını vurguladı.

Şiddet ve Terör Politikasına Hayır

Tüm bu açıklamalar, Türkiye'nin barış ve güvenlik politikaları çerçevesinde bir adım daha atılacağını gösteriyor. Erdoğan'ın ifadesiyle, "Güçlü bir Türkiye için, terörizmle mücadele en öncelikli konulardan biridir".