Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile İklim Değişikliğiyle Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Projesi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çekerek, "Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'nin Başarısı

Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiğini belirten Erdoğan, bu sayede çevreye duyarlı bir geleceğe adım atıldığını vurguladı.

Bu çerçevede, Erdoğan, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.