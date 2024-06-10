Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayeti davası öncesi eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Sinan Ateş cinayeti davası öncesi, Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bir görüşme yapacak. İletişim Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu görüşme önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek.



Sinan Ateş, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak tanınıyordu. Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz’da başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 1 Temmuz 2024’te görülecek. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, “tasarlayarak öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” suçlarından yargılanacak.