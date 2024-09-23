Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Lideri Vucic ile Kritik Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic'ten Önemli Temas

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın programsı çerçevesinde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Erdoğan ile Vucic arasındaki bu görüşme, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi. İki liderin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler üzerinde de görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. New York'taki Türkevi'nde gerçekleştiren bu toplantı, Türkiye ve Sırbistan arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkevi'nde bir araya geldi.