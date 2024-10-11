Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan Yatırımları 405 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye’nin Sırbistan'daki Yatırım Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki Türk yatırımlarının son 12 yıl içinde önemli bir artış kaydettiğini açıkladı. Erdoğan, "Bizim Sırbistan'daki yatırımlarımız, 1 milyon dolardan 405 milyon dolara ulaştı," ifadelerini kullandı.

Yatırımların Gelişimi

Türkiye ile Sırbistan arasında son yıllarda gelişen ekonomik ilişkilerin, karşılıklı işbirliği fırsatlarını artırdığı değerlendiriliyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçleneceğine işaret ediyor.