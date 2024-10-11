DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,48 0,1%
ALTIN
2.911,57 -0,86%
BITCOIN
2.097.412,86 -2,43%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan Yatırımları 405 Milyon Dolara Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının artışını duyurdu, 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan Yatırımları 405 Milyon Dolara Ulaştı

Türkiye’nin Sırbistan'daki Yatırım Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki Türk yatırımlarının son 12 yıl içinde önemli bir artış kaydettiğini açıkladı. Erdoğan, "Bizim Sırbistan'daki yatırımlarımız, 1 milyon dolardan 405 milyon dolara ulaştı," ifadelerini kullandı.

Yatırımların Gelişimi

Türkiye ile Sırbistan arasında son yıllarda gelişen ekonomik ilişkilerin, karşılıklı işbirliği fırsatlarını artırdığı değerlendiriliyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçleneceğine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrısı Devam Ediyor
2
Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı
3
Derya Yanık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
4
Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Bitlis'te Yenilikçi Bir Eğitim Kurumu Açıldı: Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi
7
Eski Başkan Obama'dan Siyahi Seçmenlere Çağrı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak