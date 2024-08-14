Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Siyaseti Genişleten Yatırımları Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıl süresince yapılan yatırımların yanı sıra Türkiye'de sivil siyasetin genişletilmesine de önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu süreçte sadece yol, köprü, havalimanı ve baraj inşaatlarıyla kalmadık; ülkemizdeki hak ve özgürlükleri de artıracak sessiz bir devrim gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Gelişim ve Yatırımlar

Türkiye’nin geçmişten bugüne yaptığı yatırımların sivil siyasete etkisini vurgulayan Erdoğan, gelecek hedefleri hakkında da bilgi verdi. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin, toplumun tüm kesimlerine olumlu yansımalarını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Pek çok alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarla, Türkiye'nin her anlamda daha özgür ve demokratik bir ülke haline geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, sürecin devam edeceğinin altını çizdi.