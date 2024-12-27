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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette Kutuplaşma ve Ayrışmaya Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette kutuplaşmanın arttığını belirterek, iç cepheyi sağlamlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette Kutuplaşma ve Ayrışmaya Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kutuplaşma Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi arenada yaşanan kutuplaşma ve ayrışma konusuna dikkat çekti. İç cepheyi güçlendirmenin önemine değinen Erdoğan, bu süreçte kutuplaşmanın artmasının doğru olmadığını vurguladı.

İç Cepheyi Güçlendirin

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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