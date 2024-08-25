Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyasi Terör ve Geçmişteki Baskılara İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçmişe Dair Vurgularda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, terörün bir araç olarak kullanıldığı ve siyasetin bu şekilde dizayn edildiği günlerin artık geride kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Yeni İstikameti

Erdoğan, "Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır," diyerek, ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Gelecek için umut dolu mesajlar

Bu çıkışıyla, Türkiye'nin daha demokratik ve özgür bir geleceğe doğru ilerleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, toplumun her kesiminin katkısıyla daha sağlıklı bir siyasi ortam oluşturulabileceğini dile getirdi.