Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na yapılan suikast girişimini kınadı

Erdoğan'dan Slovakya Başbakanına yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini sert bir dille kınadı. Fico'nun Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından silahlı saldırıya uğraması sonrasında Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.



Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



