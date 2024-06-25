Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı. İşte detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti. Bu adımın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye, Filistin'in uluslararası alanda tanınması konusunda süregelen çabalarına destek veriyor ve bu tür adımların önemini vurguluyor.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu. İki ülke arasında ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi için adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Golob, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulundular. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı ile ilgili konular ele alındı. Türkiye ve Slovenya'nın bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlama çabaları görüşmede önemli bir yer tuttu.



SLOVENYA'NIN MİLLİ GÜNÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutlayarak dost ve müttefik ülke olarak ilişkilerin daha da güçlenmesini diledi.