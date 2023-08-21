Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan seyahati dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar ileterek, özellikle son zamanlarda tartışma konusu olan sokak hayvanları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA İLE PARALEL UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Erdoğan, sokakların güvenli hale getirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "Avrupa'da olduğu gibi, benzer uygulamaları hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

"PUTİN İLE BİREBİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"





Cumhurbaşkanı, son günlerde gündemde olan Rusya lideri Putin ile yapılacak birebir görüşmeye de açıklık getirdi. Dışişleri Bakanı'nın yakın zamanda Rusya'ya yapacağı seyahate değinen Erdoğan, "Putin ile birebir bir araya gelip görüşeceğiz. Bu tür görüşmelerin yüz yüze olması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN GENİŞ KAPSAMLI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşüm konusundaki planlarını da açıkladı. İstanbul için 1.5 milyon konutun dönüşümünü hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. İstanbul'da bu dönüşümü hızla gerçekleştirmeliyiz." şeklinde ifade etti.