Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak Terörü Artık Geçmişte Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan sokak terörüne yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler, eski Türkiyeyle birlikte tamamen mazide kalmıştır" diyerek, ülkenin bu tür tehditlerle bir daha karşılaşmayacağını vurguladı.

Güçlü Türkiye Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sorunlardan ders aldığını ve halkın huzurunu tehlikeye atan her türlü girişime karşı gereken önlemlerin alınacağını ifade etti. Bu bağlamda, terörle mücadele konusundaki kararlılık devam edecek.