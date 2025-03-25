Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokaklarda terör estirenlerin varacağı menzil yoktur'

Erdoğan'ın Gençlerle İftar Programındaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"na katıldı. Programda gençlere hitaben önemli mesajlar veren Erdoğan, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.

Gençliğin Önemi ve Türkiye'nin Geleceği

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerde olduğunu belirterek, "Bu milletin umudu sizlersiniz. Millete hizmet davasını inşallah sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi seviyelere sizler getireceksiniz." dedi. Gençleri güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya davet eden Erdoğan, son 23 yılda kaydedilen ilerlemelerin bu amaçla yapıldığını vurguladı.

Hassas Dönemler ve Kardeşlik Vurgusu

Konuşmasında Erdoğan, gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serpildiğine dikkat çekerek, "Sadece gençlerin değil, milletin geleceği de karartılıyor." dedi. Türkiye’nin 85 milyon olarak büyük bir aile olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir." diyerek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Terörle Mücadele ve Dış Etkilere Dikkat

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgulayarak, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur." ifadesini kullandı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz." dedi.

Sonuç Mesajı

İftar programını gençlerin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi. Erdoğan, gençliğin geleceğimizi inşa edeceğini tekrar hatırlatarak, milli birliğin önemini vurguladı.