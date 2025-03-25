Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokaklarda terör estirenlerin varacağı menzil yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle iftar programında terör olaylarına ve gençliğin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sokaklarda terör estirenlerin varacağı menzil yoktur'

Erdoğan'ın Gençlerle İftar Programındaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"na katıldı. Programda gençlere hitaben önemli mesajlar veren Erdoğan, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.

Gençliğin Önemi ve Türkiye'nin Geleceği

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerde olduğunu belirterek, "Bu milletin umudu sizlersiniz. Millete hizmet davasını inşallah sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi seviyelere sizler getireceksiniz." dedi. Gençleri güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya davet eden Erdoğan, son 23 yılda kaydedilen ilerlemelerin bu amaçla yapıldığını vurguladı.

Hassas Dönemler ve Kardeşlik Vurgusu

Konuşmasında Erdoğan, gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serpildiğine dikkat çekerek, "Sadece gençlerin değil, milletin geleceği de karartılıyor." dedi. Türkiye’nin 85 milyon olarak büyük bir aile olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir." diyerek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Terörle Mücadele ve Dış Etkilere Dikkat

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgulayarak, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur." ifadesini kullandı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz." dedi.

Sonuç Mesajı

İftar programını gençlerin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi. Erdoğan, gençliğin geleceğimizi inşa edeceğini tekrar hatırlatarak, milli birliğin önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüşmesi Başladı
2
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok"
3
Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı
4
ABD'de STK'lar Huckabee'nin İsrail Büyükelçiliği İçin Atanmasına İtiraz Etti
5
Bakan Tunç'tan Şiddetle İfade Özgürlüğü Mesajı: 'Şiddet Araç Olamaz'
6
Kremlin, Rusya ve Ukrayna Enerji Tesisleri İçin ABD ile Anlaşma Sağladı
7
Çevre Bakanlığı 210 Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği