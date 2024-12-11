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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanını Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşme Detayları

Görüşmenin başlangıcında Erdoğan, Somalili mevkidaşını kapıda karşıladı. İki lider, tokalaşarak poz verdikten sonra heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti. Bu önemli toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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