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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 Yılda 300 Milyar Dolarlık Altyapı Yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda yapılan altyapı yatırımlarına ve ihracatın artışına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 Yılda 300 Milyar Dolarlık Altyapı Yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat ve Altyapı Yatırımları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda altyapıya yapılan yatırımların toplamının 300 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Türkiye'nin ihracatının da bu süreçteki gelişimine değinen Erdoğan, ihracatın 20 yılda 20 kattan fazla arttığını belirtti.

Erdoğan ayrıca, dünya ihracatından aldıkları payı iki katına çıkardıklarını dile getirerek, altyapı yatırımlarının ve ticaret stratejilerinin Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağladığını vurguladı.

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