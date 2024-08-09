Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporculara Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporculara Örnek Olma Çağrısında Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz sporcularının büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip edildiğini belirterek, sorumluluk alma konusunda önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Milyonların ilgiyle ve beğeniyle takip ettiği sporcularımızdan, topluma ve özellikle gençlerimize örnek olmalarını bekliyoruz," dedi. Bu ifadeleriyle, sporcuların sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda davranışlarıyla da topluma yön vermeleri gerektiğini düşünüyor.

Bu şekilde, Türkiye'nin genç nesillerine, sporun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk olduğunu hatırlatmayı hedefliyor.