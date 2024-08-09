Cumhurbaşkanı Erdoğan Sporun Ruhuna Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Futbol Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda husumet ve holiganlık gibi olumsuz unsurların varlığının sporun ruhuna zarar verdiğini belirtti. Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir," dedi.

Sporun Temel Değerleri

Bu ifadeleriyle sporun birleştirici ve barışçıl yanına dikkat çeken Erdoğan, futbolun sadece bir oyun olmanın ötesinde bir iniş ve çıkış yaşandığını, ancak bu süreçte her türlü kavganın ve çatışmanın spor dünyasına entrikalar eklememesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, toplum olarak bu değerlere sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.