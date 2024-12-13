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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratcom Summit 2024'te Türkiye İletişim Modeli'ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Stratcom Summit 2024'te Türkiye İletişim Modeli'nin haklının sesini duyurduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratcom Summit 2024'te Türkiye İletişim Modeli'ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratcom Summit 2024 Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratcom Summit 2024 için gönderdiği mesajda, Türkiye İletişim Modeli'nin haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışına dayandığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye İletişim Modeli'nin, güçlünün değil, haklının sesi olacak şekilde tasarlandığını ve bu yaklaşımın, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihli katliamından dünyanın haberdar olmasını sağlamak gibi somut çıktılar sunduğunu ifade etti.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin Önemi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit 2024) Rixos Tersane İstanbul’da düzenlendiğini belirten Erdoğan, "Kıtaların, iklimlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu İstanbul'a hoş geldiniz" dedi.

Erdoğan, zirve boyunca yapılacak tartışmaların firmalar ve kurumlar için yeni ufuklar açacağına inandığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrar için kararlılıkla sürdüğü diplomasi çabalarına dikkat çekti.

Türkiye İletişim Modeli ve Teknoloji

Türkiye Yüzyılı vizyonunun adalet ve hakikat temelinde şekillendiğini belirten Erdoğan, Türkiye İletişim Modeli'nin ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede ülkenin potansiyelini göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

"Yapay zeka, dezenformasyon ve manipülasyon gibi risklerin yanı sıra gençlere yönelik olumsuz içeriklerin yayılmasına da sebep olmaktadır" diyen Erdoğan, adalet ve insan haklarını gözeten bir anlayışla bu alanda çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Erdoğan, bu forumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkür etti.

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