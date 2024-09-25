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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan lideri el-Burhan'ı New York'ta kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile Görüştü

Erdoğan ve el-Burhan Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde ikili görüşmelere devam ediyor.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı (solda) kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı (solda) kabul etti.

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