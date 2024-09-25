Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile İlişkileri Geliştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu esnada, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir araya geldi. Taraflar, Türkiye ve Sudan arasında artan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İnsani Kriz ve Yardım Faaliyetleri

Görüşmenin en önemli gündem maddeleri arasında, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleşmesi yer aldı. Erdoğan, Gazze'deki bu durumu önlemek amacıyla yardım faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yardımına koşmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir.

İlişkilerin Güçlenmesi

Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki dayanışmanın her geçen gün daha da kuvvetlendiğini ve iki ülke ilişkilerinin gelecekte daha da gelişeceğini müjdeledi.