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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan İlişkilerinde Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan İlişkilerinde Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığın çözümü konusunda Türkiye’nin arabuluculuk yeteneğini ön plana çıkardı. Görüşme sırasında Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında aktif bir rol alabileceğinin altını çizdi.

Bu gelişmeler, Sudan'ın uluslararası ilişkilerinde Türkiye'nin artan etkisini gösterirken, Erdoğan'ın bölgesel meselelerdeki diplomatik çabalarını da pekiştirmekte.

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