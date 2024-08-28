Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 5'inci Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yıldönümünde andı. Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından duyduğu özlemi dile getirdi.

Şule Yüksel Şenler'in Önemi

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ömrünü akılsalım, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirmeye adamış; eserleriyle ve mücadele eden yapısıyla birçok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi, ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Şenler’in Mirası

Şule Yüksel Şenler, yazıları ve felsefesi ile Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş, gençlerin hayatında derin izler bırakmayı başarmıştır.