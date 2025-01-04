Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Yeniden Bir Güneş Doğuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptığı açıklamalarda, "Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'deki rolü ve etkisi üzerinde durarak, bölgedeki gelişmelere ışık tutmaktadır.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Erdoğan, konuşmasında Suriye'deki mevcut duruma da değinerek, "Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor" dedi. Bu sözler, Türkiye'nin Suriye'deki barış ve istikrar çalışmalarını ön plana çıkarıyor.