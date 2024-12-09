DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,1%
ALTIN
2.986,13 -1,36%
BITCOIN
3.415.500,52 1,7%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Değişim Rüzgarı Hayırlı Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki değişim rüzgarının tüm halk için hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Değişim Rüzgarı Hayırlı Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan değişim rüzgarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının, başta muhacirler olmak üzere tüm Suriye halkı için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Bu açıklama, Suriye'deki durumun iyileşmesi ve halkın refahı adına umut verici bir mesaj olarak değerlendirildi. Erdoğan'ın sözlerinin, uluslararası topluma da mesaj taşıdığı düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması
3
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye Konusunu Görüştü
4
Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İhtilafına Diyalog Çağrısı Reddedildi
6
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Isparta'daki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğrenim Burslarını Artırdı

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!