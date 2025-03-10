Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Durum Kontrol Altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesiyle olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ifade etti. Bununla birlikte, sahadaki durumun hâlâ hassasiyetini koruduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere duyduğu hassasiyet ve bölgedeki istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Saha koşullarının değişkenliği, uluslararası politikaların da etkisi altındadır.