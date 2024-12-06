Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Durum ve Uluslararası Yardımlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Erdoğan'dan Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib, Hama ve Humus bölgelerindeki durumu değerlendirdi. Erdoğan, muhalif güçlerin ilerleyişinin sürdüğünü ifade etti ve bu durumu istihbarat ve medya kanallarından takip ettiklerini belirtti.

Suriye'de Temenniler ve Çağrı

Erdoğan, “Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Ancak terör örgütleriyle birlikte oradaki direniş devam ederken, Esed'e yaptığımız görüşme çağrısının olumlu yanıt almadığını” kaydetti.

Lübnan'a Destek ve Mısır İhtiyaçları

Erdoğan, Lübnan'da yaşanan sıkıntılara da değinerek, “Lübnan Başbakanı ile görüşme talebi var. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta büyük sıkıntılar var. Türkiye olarak yardımlarımıza devam edeceğiz. Mısır'da ciddi yardım talepleri var. Bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlere Vurgu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesine de değinen Erdoğan, “BM, bu konuda tek çıkış yoludur. Ateşkes sürecinin nasıl devam ettirileceği üzerinde duracağız” dedi.

İsrail'in Eylemleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “İsrail'in aleyhine alınan yargı kararlarının dikkat çekici olduğunu belirtirken, uluslararası topluma da bu vahşetlerin hesabını sormak gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.