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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Katliam Politikasının Zararı 500 Milyar Doları Aşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki katliam politikalarının ekonomik zararını 500 milyar dolar olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Katliam Politikasının Zararı 500 Milyar Doları Aşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki uzun süredir devam eden katliam politikalarının yarattığı ekonomik zarar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu politikanın verdiği zararın 500 milyar doları aştığını belirtti.

Suriye'yi Ziyaret Eden Ekiplerden Endişe Verici Raporlar

Cumhurbaşkanı, Suriye'yi ziyaret eden ekiplerin, bölgedeki durumun çok daha kötü olduğuna dair ifadeler kullandıklarını aktardı. Bu durum, Suriye halkının maruz kaldığı zorlukların yanı sıra, uluslararası toplumun dikkatini çekmekte kritik bir öneme sahip.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Suriye'deki insani kriz ve ülkenin geleceğiyle ilgili kaygıları yeniden gündeme getiriyor.

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