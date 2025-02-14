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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Terör Tehditlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Terör Tehditlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle Suriye’deki terör örgütlerine yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Terör örgütleri, Suriye’de kendilerine yer olmadığını anlamalılar. Bunun altını çiziyorum. Yoksa onlara bu gerçeği anlatmak için harekete geçmekten biz de çekinmeyiz," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD ve İsrail’in tehcir açıklamalarını eleştirerek, "Bu tehcir zorlaması kabul edilemez, bu bir vahşettir," dedi. Dünya siyasetinde barış söyleminde bulunanların çoğunun bu durumu ifade ettiğini belirten Erdoğan, barış vurgusu yapılmadığı sürece savaşların devam edeceğini kaydetti.

İsrail yönetimindeki mevcut durumu da yorumlayan Erdoğan, "Kandan ve gözyaşından beslenen bir yönetim şu anda İsrail’de işbaşında. Zalimlerin en karakteristik özelliği korkak olmalarıdır," dedi. Gazze şartlarının hassas olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından 92 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Suriye konusunda ise Suriyelilerin kendi geleceklerine karar verme hakkına saygı gösterdiklerini vurguladı. Ülkenin yeniden birliğini sağlayabilmesi için yönetimin tamamını kontrol etmesinin gerekliliğini belirten Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine karşı en küçük bir tahammülümüz yok," dedi.

Ek olarak, Erdoğan Togg hakkında da konuşarak, "Togg bizim için bir final değil, bir başlangıçtır," dedi. Malezya, Endonezya ve Pakistan’daki iş birlikleri için somut adımlar atılacağını duyurdu.

Erdoğan, CHP içindeki rekabetle ilgili soruları da yanıtladı. "Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez bu, benim derdim değil," diyen Erdoğan, muhalefetin iç kargaşasının Türkiye'ye zarar verebileceği uyarısını yaptı.

Özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Suriye'deki terör tehdidi, Gazze'deki durum ve Türkiye'nin otomotiv sektörü ile ilgili geleceğe dair önemli bilgiler içeriyor.

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