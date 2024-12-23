Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Yeni Durum Dünya Gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye devriminin yarattığı yeni durumun dünya gündemini etkilediğini belirtti. Erdoğan, "Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum, dünyanın ilgisini buraya yöneltti. Suriye'nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız" ifadelerini kullandı.
Suriye'deki Durumun Önemi
Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri nasıl değerlendirdiği üzerine açıklamalarda bulunarak, bu süreçteki rolünün altını çizdi.