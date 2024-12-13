Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Yeniden İmar İçin Uluslararası İş Birliğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Antony Blinken Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Suriye'nin kurumlarının ihyası ve yeniden imarı konuları ele alındı. Erdoğan, Suriye'deki sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi için uluslararası toplumun birlikte çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası için sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin katkısının önemli olduğunu ifade etti. Bu noktada, Blinken ile gerçekleştirilen görüşmenin, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi adına bir fırsat sunduğunu belirtti.