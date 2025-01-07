Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Devrimi ile Tarihi Fırsat Penceresi Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye devriminde yaşanan gelişmelerin hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceği açısından tarihi bir fırsat penceresi açtığını belirtti.

Erdoğan, bu süreçte terörsüz bir Türkiye idealinin gerçekleşmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

'Suriye devrimi ile artık yeni bir döneme girmek için önemli adımlar atılmalı. Ülkemizin güvenliğini sağlamak adına terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.' diyen Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanmasının da öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.