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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Geçiş Sürecine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının geçiş sürecine destek verdiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Geçiş Sürecine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının geçiş sürecini suhuletle yönetmesine destek verdiklerini belirtti. Erdoğan, "Suriye halkının herhangi bir yol kazasına mahal vermeden, bu süreci başarıyla tamamlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Suriye'deki siyasi istikrar ve barış çabalarının önemine dikkat çekiyor.

Destek Vurgusu

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin Suriye'deki geçiş sürecine yönelik stratejik bakış açısını da ortaya koyuyor. Suriye'deki durumu stabil hale getirmek, Türk dış politikasının temel hedefleri arasında yer alıyor.

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